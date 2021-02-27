ذي قار تسجل حالتي وفاة بكورونا

وقال المصدر الخليج 365، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ارتفاع عن اليوم السابق بكورونا في المحافظة".

وبين ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 874 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

