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ذي قار تسجل حالتي وفاة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، بان المحافظة سجلت حالتي وفاة بفيروس في مستشفيات المحافظة.
وقال المصدر الخليج 365، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ارتفاع عن اليوم السابق بكورونا في المحافظة".

وبين ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 874 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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