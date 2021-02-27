انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل حالتي وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، بان المحافظة سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظة.
وقال المصدر الخليج 365، ان "المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ارتفاع عن اليوم السابق بكورونا في المحافظة".
وبين ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 874 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".
وبين ان "المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 874 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".