القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في صلاح الدين

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة اسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة".

واضاف البيان انه "تمت احالتهم الى الجهات المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".

