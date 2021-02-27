انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.
القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة اسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة".
واضاف البيان انه "تمت احالتهم الى الجهات المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".
واضاف البيان انه "تمت احالتهم الى الجهات المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".