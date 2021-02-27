تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيأة في تقرير عن حالة الطقس في العراق تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة، وان الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".واضاف ان "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه".

وتابع ان "طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة".

فيما قال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على الفيس بوك تابعته الخليج 365، إن "الرياح ستكون اليوم متقلبة غير ثابتة في غرب البلاد ولكنها تستمر شمالية غربية في باقي المدن وتكون خفيفة السرعة"، مضيفا أنه "اعتبارا من فجر يوم الإثنين ستتعرض البلاد الى موجات مطر ناتجة عن اندفاع كتل باردة في الطبقات العليا على فترات متعاقبة".



وتابع أن "موجة الأمطار تستمر يوماً واحداً وستشمل مدن الجنوب فقط ومنها مدينة البصرة إضافة لمناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط ومدينة واسط".

ورجح عطية، أن "تستمر درجات الحرارة على حالها اليوم السبت وتبدأ بالارتفاع اعتباراً من الأحد لغاية الجمعة، ثم تعود للانخفاض من جديد".