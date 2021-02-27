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على اثر زيادة الاصابات.. تحديد موعد لاستضافة مسؤولي الصحة في البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات الجائحة بالتزامن مع الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة.
وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهرا في مقر مجلس النواب".

واشار الموسوي الى ان "القرار جاء نظرا لتصاعد الإصابات بفيروس خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات، ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل الأحداث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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