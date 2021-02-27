انت الان تتابع خبر على اثر زيادة الاصابات.. تحديد موعد لاستضافة مسؤولي الصحة في البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات الجائحة بالتزامن مع الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة.
وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهرا في مقر مجلس النواب".
واشار الموسوي الى ان "القرار جاء نظرا لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات، ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل الأحداث".
واشار الموسوي الى ان "القرار جاء نظرا لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات، ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل الأحداث".