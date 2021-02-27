العمل تشكل فرقا جوالة لرصد شركات القطاع الخاص خلال الحظر

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح تابعته الخليج 365، إن "مهمة الفرق التفتيشيَّة الجوَّالة متابعة تطبيق أصحاب الشركات تعليمات عدم تسريح العاملين بصفة أجرٍ يومي للحفاظ على فرصة عملهم"، مبينا أنَّ "الفرق ستسجِّل الملاحظات ضدّ المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم".ولفت إلى أنَّ "الوزارة تعمل على الاتجاه المعاكس بهذا الجانب، أي توفير فرص عمل للعاطلين بما يُسهم في تقليل نسب البطالة في المجتمع"، مؤكدا بأنَّ "الوزارة ضد أيِّ خطوة لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العاملين بالأجر اليومي في شركات القطاع الخاص".

وكشف باهض عن "تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي شكاوى العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا الى وجود فريق مختص بالإجابة عن الاتصالات من قبل العاملين، من أجل الوصول مباشرةً إلى مكان العمل حال تسجيل أي ملاحظات سلبيَّة بحقِّ صاحب العمل ضد العاملين به".

