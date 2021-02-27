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بيلوسي: السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة

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بغداد - ياسين صفوان - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن "على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها"، وذلك بعد تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي، جمال .
ذكرت بيلوسي في بيان، أن "الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريما لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين".

وأضافت: "السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها".


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قد أصدرت مساء أمس الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: "نحن نرى أن ، الأمير ، وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا، للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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