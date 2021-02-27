الصحة ترد بشأن الحديث عن عدم فاعلية لقاحات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، ايضاحا حول ما يشاع عن عدم فعالية لقاح كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح، وأنَّ هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، نافيا ما تم تداوله عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك به بالقول، " لا يمكن أنْ ننفي عدم نجاح اللقاح إذا لم تكن هناك بحوث علميَّة تجرى على أشخاص لتجربة اللقاح".



واضاف، "لا توجد في الوقت الحاضر بحوثا تثبت عدم إمكانيَّة نجاح اللقاح"، مبينا أنَّ "اللقاح الذي سيصل خلال أيام هو لقاح (أسترازينيكا) البريطاني، ولم يتم تحديد الكميَّة على وجه الدقة".

