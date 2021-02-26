انت الان تتابع خبر الكاظمي يطمئن على بن سلمان والأخير يؤكد على 'عمق” العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للاطمئنان على صحته، فيما أكد الاخير على "عمق” العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيّا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية".
وأضاف البيان أن الكاظمي "أطمئن خلال الإتصال الهاتفي، على صحّة ولي العهد على إثر العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى له تمام التعافي والشفاء".
وعبّر بن سلمان عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، مؤكدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعالي تقديره للعراق حكومة وشعبًا".
وأضاف البيان أن الكاظمي "أطمئن خلال الإتصال الهاتفي، على صحّة ولي العهد على إثر العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى له تمام التعافي والشفاء".
وعبّر بن سلمان عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، مؤكدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعالي تقديره للعراق حكومة وشعبًا".