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الكاظمي يطمئن على بن سلمان والأخير يؤكد على 'عمق” العلاقات الثنائية

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بغداد - ياسين صفوان - أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع للاطمئنان على صحته، فيما أكد الاخير على "عمق” العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيّا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية ".

وأضاف البيان أن الكاظمي "أطمئن خلال الإتصال الهاتفي، على صحّة ولي العهد على إثر العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى له تمام التعافي والشفاء".


وعبّر بن سلمان عن "شكره وامتنانه للكاظمي"، مؤكدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعالي تقديره للعراق حكومة وشعبًا".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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