انت الان تتابع خبر تقرير المخابرات الامريكية: ولي العهد السعودي اجاز خطف او قتل خاشقجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.