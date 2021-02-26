نائب يدعو إلى إقالة محافظ ذي قار: الدماء أهم من المنصب

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب حسين الفايز، الجمعة، إلى إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي، فيما أكد رفضه لاستخدام القوة المفرط بحق المتظاهرين.

وقال الفايز في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "مهما كانت المبررات التي يسوقها البعض لا يمكن القبول بإزهاق ارواح ابنائنا ابناء الناصرية عبر الإستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".



ودعا إلى "ضبط النفس والاحتكام إلى الآليات الدستورية في تحقيق المطالب الحقة وإقالة محافظ ذي قار لأن دماء العراقيين أهم من المناصب".