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انت الان تتابع خبر حرق اطارات وقطع شوارع.. كربلاء تتضامن مع ذي قار (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تضامن مواطنون في محافظة كربلاء الجمعة، مع المحتجين في محافظة ذي قار.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "محتجين في محافظة كربلاء اقدموا على قطع شارع رئيسي وسط المدينه بحرق الأطارات تضامناً مع الأحتاجات والأعتداءات التي حصلت على متظاهرين الناصرية".
وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات واسعة للمطالبة بإسقاط الحكومة المحلية، وعلى اثر تلك الاحتجاجات اندلعت مواجهات بين الامن والمحتجين ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات واسعة للمطالبة بإسقاط الحكومة المحلية، وعلى اثر تلك الاحتجاجات اندلعت مواجهات بين الامن والمحتجين ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.