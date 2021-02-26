حرق اطارات وقطع شوارع.. كربلاء تتضامن مع ذي قار (صور)

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "محتجين في محافظة كربلاء اقدموا على قطع شارع رئيسي وسط المدينه بحرق الأطارات تضامناً مع الأحتاجات والأعتداءات التي حصلت على متظاهرين الناصرية".

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات واسعة للمطالبة بإسقاط الحكومة المحلية، وعلى اثر تلك الاحتجاجات اندلعت مواجهات بين الامن والمحتجين ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

