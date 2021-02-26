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صحة الكرخ توزع نحو 1000 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "أعداد المصابين تصاعدت الى (906)، مشيراً إلى اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 906 موزعة كالآتي :

ابو دشير ---------------17

ابو غريب ---------------25

الاسكان--------------—-12

الاعلام -----------------22

البياع-------------------29

التاجي-----------------33

التراث -----------------11

الحارثية ----------------12

الحرية-----------------30

الخطيب ---------------12

الدورة------------------42

الدولعي-----------------17

الرحمانية----------------15


السيدية------------------19

الشالجية -----------------14

الشرطة الخامسة------------5

الشرطة الرابعة--------------6

الشعلة----------------——51

الصالحية------------------8

الطارمية------------------9

الطوبجي-----------------14

العامرية -----------------31

العطيفية-----------------18

العلاوي------------------7

الغزالية-----------------38

القادسية ----------------14

الكاظمية ----------------40

اللطيفية------------------10

المحمودية---------------47

المعالف------------------4

المكاسب-----------------7

المنصور-----------------38

المواصلات---------------11

الوشاش------------------11

اليرموك -----------------34

اليوسفية------------------10

جكوك-------------------13

حي الجامعة--------------27

حي الجهاد---------------24

حي الخضراء--------------15

حي العامل---------------24

حي العدل ----------------29

حي الفرات----------------9

سبع البور -----------------11

سويب--------------------6

شارع حيفا----------------8

كرادة مريم----------------9

ناحية الرشيد----------------5

سكنة جانب الرصافة---------3

الشفاء:

540

الوفيات:

2

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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