كتلة نيابية تصدر بياناً بعد تعرض أحد نوابها لمحاولة اغتيال

بغداد - ياسين صفوان - تعرض النائب عن كتلة التغيير النيابية، غالب محمد علي، اليوم الجمعة، لاعتداء بالاسلحة البيضاء امام منزله، ما تسبب بإصابته بجروح خاصة في منطقة الوجه.

وقالت التغيير في بيان ورد إلى الخليج 365، "بعد عدة تهديدات تعرضت لها كتلة التغيير النيابية، وبعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها، وعلى عادة الجبناء وذيول الأحزاب الفاسدة، فقد أمتدت الأيادي الآثمة الغادرة مساء اليوم، لتقوم بالإعتداء على النائب غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء امام منزله مسببة عدداً من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة".



وطالبت، الجهات الأمنية "ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة".

