صالح وعلاوي يؤكدان ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الجمعة، ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية في العراق.

وقال مكتب صالح في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، لبحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية السلم والأمن المجتمعيين ومجابهة الإرهاب".



وبحث اللقاء، وفقاً للبيان "الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات".

