غداً.. وزير الخارجية في طهران لدعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التصعيد

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حسين سيجري زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة يوم غد، وتستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران".وستركز المحادثات، وفقاً للبيان "حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".

وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

