الرافدين يصدر قراراً جديداً بشأن اقساط سلف وقروض الموظفين

بغداد - ياسين صفوان - أصدر مصرف الرافدين، الجمعة، قراراً جديداً يتعلق باقساط السلف والقروض للموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "عند احالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف او قروض بامكانه تحويل الاقساط على راتبه التقاعدي شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 بالمئة من راتب المتقاعد الشهري".



وأضاف البيان، أنه "بخلافه يقوم بتسديد جزء من التزاماته المالية تجاه المصرف الى الحد الذي يسمح باستقطاع هذه النسبة".

