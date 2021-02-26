دماء مدرب برشلونة تنهي مؤتمره الصحفي

وتعرض كومان لأزمة خلال المؤتمر، حيث سالت الدماء من أنفه، ولم يستطع السيطرة على الأمر، ليُغادر سريعًا غرفة الإعلام.

يُذكر أن هذا الموقف ليس الأول لكومان، حيث حدث معه هذا الموقف سابقًا في أحد المؤتمرات.

