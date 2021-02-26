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دماء مدرب برشلونة تنهي مؤتمره الصحفي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-26 | 17:00

دماء مدرب برشلونة تنهي مؤتمره الصحفي

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غادر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، بشكل مفاجئ.
وتعرض كومان لأزمة خلال المؤتمر، حيث سالت الدماء من أنفه، ولم يستطع السيطرة على الأمر، ليُغادر سريعًا غرفة الإعلام.

يُذكر أن هذا الموقف ليس الأول لكومان، حيث حدث معه هذا الموقف سابقًا في أحد المؤتمرات.

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MO Nasa

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