انت الان تتابع خبر دماء مدرب برشلونة تنهي مؤتمره الصحفي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-26 | 17:00
5,763 مشاهدة
غادر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، بشكل مفاجئ.
وتعرض كومان لأزمة خلال المؤتمر، حيث سالت الدماء من أنفه، ولم يستطع السيطرة على الأمر، ليُغادر سريعًا غرفة الإعلام.
يُذكر أن هذا الموقف ليس الأول لكومان، حيث حدث معه هذا الموقف سابقًا في أحد المؤتمرات.
يُذكر أن هذا الموقف ليس الأول لكومان، حيث حدث معه هذا الموقف سابقًا في أحد المؤتمرات.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا