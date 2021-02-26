مقتل صاحب مولدة أهلية بهجوم مسلح غربي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجهولاً يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المدعو (ص.و) لديه مولدة اهلية بسلاح كاتم ضمن زراعي منطقة الغزالية، غربي العاصمة".

وأشار إلى إن "القاتل لاذ بالفرار، بعد تنفيذ الجريمة".



يشار إلى أن يوم أمس، شهد إقدام شخص مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أيضاً، على قتل مواطناً بسلاح كاتم للصوت، بالقرب من مطعم علوش ضمن منطقة البنوك شمالي العاصمة، بحسب مصدر أمني.