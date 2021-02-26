انت الان تتابع خبر احتجاجات الناصرية تتصاعد ومستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى ونحو 100 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى من المتظاهرين، ونحو 100 جريح من القوات الأمنية والمتظاهرين".
وأشار إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات وادارة المستشفى وجهت باستخدام المرآب الخاص بالعجلات لاستقبال الاعداد المتزايدة من الجرحى".
وأشار إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات وادارة المستشفى وجهت باستخدام المرآب الخاص بالعجلات لاستقبال الاعداد المتزايدة من الجرحى".