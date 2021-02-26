احتجاجات الناصرية تتصاعد ومستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى من المتظاهرين، ونحو 100 جريح من القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأشار إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات وادارة المستشفى وجهت باستخدام المرآب الخاص بالعجلات لاستقبال الاعداد المتزايدة من الجرحى".

