انت الان تتابع خبر بالفيديو: لقاح فايزر لن يدخل العراق الا بعد استحصال قانون نيابي... والسبب؟ والان مع التفاصيل
اما الاماكن التي تكثر فيها الاصابة فان الصحة حددت ان المحافظات التي فيها تظاهرات واماكن مقدسة هي الاعلى بنسب الاصابات نتيجة التزاحم البشري واهمال الاجراءات الوقائية . وترى الصحة ان فرض الحظر الشامل هو الامر الاصوب في حالة انتشار الوباء بهذه الطريقة لان الاجراءات الوقائية تتعرض لحملات تسقيط بينما ان ارتداء الكمامة هو شيء مقدس .
اما الية اللقاحات فتدخل دهاليز وتفسيرات كثيرة حيث ترى بعض الجهات ان رفع نسب الاصابات هو شيء متعمد ليحصل العراق على منح تطعيمية على شكل دفعات وتعاقد العراق مع معتمد كوفاكس ليحصل على ثلاثة ملايين جرعة كدفعة اولى بينما وعدت الصين تسليم العهراق دفعة اولى من لقاح سينوفارم نهاية الشهر الحاتلي او بداية الشهر المقبل ، بينما اشترطت شركة فايزر دخول لقاحها الى العراق باستحصال قانون نيابي يحصن الشركة وعملها ويؤسس العراق صندوقا لحماية المتبرعين بانشاء اللقاح والمساهمين فيه مقابل مليون ونصف الملون جرعة . ونفى الوزير الاشاعات التي تقول ان الطبقة الحاكمة قد تلقت لقاحات بينما اكد مراقبون تلقيهم وبين الاخذ وعد التطعيم ينتظر العراقيين مستقبلهم بين حظر شامل ووباء وابل .