انت الان تتابع خبر الصحة تكشف سبب تأخر وصول لقاح 'فايزر' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، سبب تأخر وصول لقاح "فايزر".