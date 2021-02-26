انت الان تتابع خبر الصحة تكشف سبب تأخر وصول لقاح 'فايزر' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، سبب تأخر وصول لقاح "فايزر".
وقالت الوزارة في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "إجراءات الوقاية ضد كورونا ربما تشدد بسبب زيادة الاصابات"، موضحة ان "زيادة الاصابات بكورونا سيعرض المؤسسة الصحية للخطر".
وبشأن لقاح فايزر، اشارت الوزارة الى ان "تأخر وصول لقاح فايزر بسبب مطالبة الشركة بوثيقة حماية تشريعية".
وبشأن لقاح فايزر، اشارت الوزارة الى ان "تأخر وصول لقاح فايزر بسبب مطالبة الشركة بوثيقة حماية تشريعية".