انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الى فتح تحقيق بشأن ما أثارته وسائل إعلام بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية من فيروس كورونا.
وقال عضو المفوضة، علي البياتي، عبر تغريدة على منصة تويتر، "ندعو الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته، بفتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من ان هنالك وجبات من لقاح كوفيد ١٩، دخلت العراق للطبقة السياسية حصرا، وأسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من ان كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ اشهر".