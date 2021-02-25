إصابات جديدة في صفوف الأمن والمتظاهرين بالناصرية

وقال المصدر في تصريح لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن أسفرت عن وقوع 16 جريحاً، بينهم 5 منتسبين، كحصيلة أولية".

ويوم أمس، شهدت محافظة ذي قار وقوع عشرات المصابين من الأمن والمتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة المحلية.

