انت الان تتابع خبر إصابات جديدة في صفوف الأمن والمتظاهرين بالناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع إصابات جديدة في صفوف الأمن والمتظاهرين خلال أحداث الناصرية.
وقال المصدر في تصريح لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن أسفرت عن وقوع 16 جريحاً، بينهم 5 منتسبين، كحصيلة أولية".
ويوم أمس، شهدت محافظة ذي قار وقوع عشرات المصابين من الأمن والمتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة المحلية.
ويوم أمس، شهدت محافظة ذي قار وقوع عشرات المصابين من الأمن والمتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة المحلية.