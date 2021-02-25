الهجرة: توفير الأمن ضروري لإغلاق جميع مخيمات النازحين

وقالت جابرو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الانبار علي فرحان في مبنى المحافظة، إن "الوزارة عملت ضمن الخطة الوطنية لاعادة النازحين طوعاً، اذ اغلقت الوزارة جميع المخيمات في المحافظات ولم يتبق سوى مخيمين احدهما جنوب الموصل والاخر جنوب شرق الانبار".واضافت، ان "إعادة الاستقرار الى المحافظة قضية أساسية في تشجيع النازحين على العودة الى مناطقهم الاصلية"، مشيرة الى ان "المرحلة المقبلة تحتاج الى تظافر الجهود للارتقاء بواقع العائلات العائدة والعمل على انهاء ملف النزوح".

وعن منحة العائدين (المليون ونصف المليون دينار)، اوضحت جابرو ان "المنحة تعتمد على التخصيصات المالية عند اقرار الموازنة، وستكون هناك مبالغ لابأس بها ستوزع بين العائدين حسب نسبة الاضرار التي لحقت بالعائلات".

