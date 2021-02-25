تسجيل لقاحين جديدين ضد COVID-19

اللقاحان المعتمدان حديثا تصنعهما شركة CanSino Biologics Inc ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (Sinopharm).

وانضم اللقاحان الجديدان إلى لقاح من Sinovac Biotech تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، كما تمت الموافقة على لقاح آخر من وحدة Sinopharm في بكين العام الماضي.



وقالت وحدة ووهان في سينوفارم امس الأربعاء، إن معدل نجاعة لقاحها بلغ 72.51٪ ضد مرض كوفيد -19 الناجم عن الفيروس، مستشهدة بتحليل مؤقت لبيانات التجارب السريرية في وقت متأخر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.