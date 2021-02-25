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اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر.. تعرفوا الى أبرز أحداث تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1945 - تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي

1950 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميًا الحكم في الكويت

1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.


1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ.

2010 - اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد مساعده ولطاش شعيب.

2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو.

2018 - كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرين لِأوَّل مرَّة مُنذ عُقُود احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي

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MO Nasa

MO Nasa

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