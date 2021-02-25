انت الان تتابع خبر اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر.. تعرفوا الى أبرز أحداث تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1945 - تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي 1950 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميًا الحكم في الكويت 1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.



1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ. 1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ. 2010 - اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد مساعده ولطاش شعيب. 2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو. 2018 - كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرين لِأوَّل مرَّة مُنذ عُقُود احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي