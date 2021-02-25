انت الان تتابع خبر بالصورة: اكتشاف مواقع آثرية والعثور على قطع تراثية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن باسم جبار الشمري، مفتش آثار وتراث محافظة الديوانية، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة من خلال اعمال المسح الآثري الذي يقوم به كادر المفتشية .