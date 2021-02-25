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انت الان تتابع خبر بالصورة: اكتشاف مواقع آثرية والعثور على قطع تراثية في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن باسم جبار الشمري، مفتش آثار وتراث محافظة الديوانية، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة من خلال اعمال المسح الآثري الذي يقوم به كادر المفتشية .
واوضح الشمري ان خلال اعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة اضافة الى قطعتين آثريتين اخرى تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق وتسجيل هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية وسوف يتم ارسالها الى المتحف العراقي .