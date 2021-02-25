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بالصورة: اكتشاف مواقع آثرية والعثور على قطع تراثية في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن باسم جبار الشمري، مفتش آثار وتراث محافظة الديوانية، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة من خلال اعمال المسح الآثري الذي يقوم به كادر المفتشية .

واوضح الشمري ان خلال اعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة اضافة الى قطعتين آثريتين اخرى تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق وتسجيل هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية وسوف يتم ارسالها الى المتحف العراقي .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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