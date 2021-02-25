الرئيس الأرميني: ضرورة عدم انخراط الجيش في العملية السياسية

وكان الجيش الأرمني قد طالب اليوم الخميس، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان؛ وذلك على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة.

جاء هذا الطلب في بيان صدر عن هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني ووقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، منهم قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.

