الرئيس الأرميني: ضرورة عدم انخراط الجيش في العملية السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على ضرورة عدم انخراط الجيش في العمليات السياسية داخل البلاد.
وكان الجيش الأرمني قد طالب اليوم الخميس، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان؛ وذلك على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة.
جاء هذا الطلب في بيان صدر عن هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني ووقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، منهم قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.
جاء هذا الطلب في بيان صدر عن هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني ووقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، منهم قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.