ما أهمية التحقيق في سجلات ترامب المالية؟ وما مدى خطورته عليه؟

فقد أمرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي ترامب بتسليم إقراراته الضريبية وسجلاته المالية الأخرى إلى المدعين العامين في نيويورك.

ويمثل الحكم انتكاسة لترامب، الذي سعى لأشهر عديدة إلى منع المدعين من الإطلاع على سجلاته، حيث تعتبر هذه السجلات محورية في التحقيق الجنائي.



وقال دانييل ألونسو، المدعي والنائب العام الفديرالي السابق في نيويورك، لبي بي سي، إن هذه السجلات قد تكون أشبه بلغز.

قد تتساءلون: ما هو هذا التحقيق الجنائي الجاري، وما أهمية سجلات ترامب المالية؟

سنشرح لكم كل ما تحتاجون لمعرفته عن هذه المسالة.

ما هو التحقيق؟



هذا تحقيق جنائي يقوم به مدّعون عامّون في ولاية نيويورك. وسايروس فانس، المدعي الديمقراطي في مانهاتن، هو الذي يقود هذا التحقيق، إذ يبحث هو وفريقه في الوقت الحالي فقط في احتمال ارتكاب جرائم.



وينفي ترامب باستمرار ارتكابه لأي مخالفات، مشيراً إلى أن التحقيق ذو دوافع سياسية.

يقوم فانس في إطار التحقيق بالتدقيق في الشؤون المالية والضريبية لترامب وأنشطة اسرته التجارية التي تحمل أسم مؤسسة ترامب.

إنه أحد التحقيقين الجنائيين المعروفين الذين يخضع لهما ترامب في الوقت الراهن.

ويتناول التحقيق الآخر محاولة ترامب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني الماضي في ولاية جورجيا.