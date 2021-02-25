مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية

المفوضية قالت، في بيان تلقته الخليج 365، أنها "قررت تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، إيماناً منها بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم".وأضاف البيان، أن "هذا التمديد يُعَد الأخير، ويأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية، وفي الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والانصات للرأي العام العراقي؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة".وتابع، أن "المفوضية بإدارتها الحالية وجميع كوادرها في محافظات العراق كافة، حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة، وبالنظر إلى معطيات الواقع العراقي الحساس منذ أكثر من عام، وبناء على معاينة دقيقة لمخرجات خاضت فيها طويلاً مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن آخر ما تم التوصل إليه من استخدام للتقنيات في تقليل المدد المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية، استعداداً للحدث الانتخابي المرتقب في ١٠-١٠-٢٠٢١".

واوضح أن "مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/شباط/2021 قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021 وفترة تسلم قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 موعداً وإمهالاً نهائياً للتحالفات والمرشحين".