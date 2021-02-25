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انت الان تتابع خبر النجيفي يعلن عن تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، عن تشكيل تحالف سياسي جديد.
وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر، "لقد توج التفاهم بيننا وبين السياسي جمال الضاري باعلان المشروع الوطني للإنقاذ"، مشيرا الى ان "التشكيل سيكون انتخابيا برئاسته".
هذا وشهدت الساحة السياسية العراقية انبثاق العديد من التحالفات والائتلافات الجديدة تمهيدا لخوض الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول من العام الحالي.