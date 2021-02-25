النجيفي يعلن عن تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات

وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر، "لقد توج التفاهم بيننا وبين السياسي جمال الضاري باعلان المشروع الوطني للإنقاذ"، مشيرا الى ان "التشكيل سيكون انتخابيا برئاسته".

هذا وشهدت الساحة السياسية العراقية انبثاق العديد من التحالفات والائتلافات الجديدة تمهيدا لخوض الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول من العام الحالي.