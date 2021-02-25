السومرية تكسر حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب!

بغداد - ياسين صفوان - النجاح والتألق والتميز، صفات تدفع بقناة السومرية على البقاء في الصدارة. هذه القناة التي تتميز كونها مرآة المجتمع العراقي ولسان حال كل مواطن، عودت جمهورها دائما على أن تكون السباقة بنشر الاخبار وتقديم كل ما هو جديد في برامجها المتنوعة ونشرات الاخبار.

كما عودتكم السومرية، من نجاح الى آخر... ها هي اليوم تكسر حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية فضائية تحقق هذا النجاح.

تتميّز السومرية بقناتها الراقية على يوتيوب التي تضم حوالي 2.91 مليون مشترك. وتنفرد القناة بمحتوى خاص مثير للاهتمام يحاكي العائلة العراقية ككلّ ويلبي أذواق الجميع، من فيديوهات سياسية واجتماعية الى محتوى ترفيهي وفيديوهات تقدم نصائح طبية وصحية، بالاضافة الى الأبراج وغيرها من المواضيع الملفتة.

تجدون على يوتيوب السومرية كما على موقعها الالكتروني باقة متنوعة من البرامج والفيديوهات والتقارير الاخبارية الحصرية ولقطات من برامجكم ومسلسلاتكم المفضلة، علما أن ثمة بعض الفيديوهات تخطت نسبة الـ 14 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتشير الاحصاءات الاخيرة، الى ان جمهور السومرية على يوتيوب يتوزع في العراق والدول العربية ويصل الى ألمانيا والولايات المتحدة.