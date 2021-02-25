انت الان تتابع خبر متحدث الصحة يشكف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، مباشرتها بتسيير رحلات جوية مطلع الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح مقتضب تابعته الخليج 365، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، بعد غد السبت.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، بعد غد السبت.