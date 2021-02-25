متحدث الصحة يشكف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح مقتضب تابعته الخليج 365، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، بعد غد السبت.

