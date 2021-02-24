رئيس كتلة يحذر: الانتخابات ستزور في حال لم تجر وفق النظام البايومتري

وقال كنا خلال حديثه لـ الخليج 365، إن "الانتخابات لن تجري دون اقرار قانون المحكمة الاتحادية وحل جميع الخلافات المتعلقة به".

وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي اقر على ركام قانون الانتخابات السابق، والفقرات من 1-8 مأخوذة من القانون السابق".



وبين، أنه "هناك جهات منتفعة من تأخير اجراء الانتخابات كونها في السلطة والبرلمان".