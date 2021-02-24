انت الان تتابع خبر عشرات الإصابات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتسجيل عشرات الإصابات بين القوات الأمنية والمتظاهرين خلال الأحداث الجارية في محافظة ذي قار.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "عدد المصابين من القوات الأمنية بلغ 23 منتسباً، مقابل 17 إصابة في صفوف المتظاهرين".
وأشار إلى أن "5 إصابات من بين الـ17 إصابة كانت نتيجة طلق ناري"، مؤكداً أن "العدد مستمر في الزيادة".
وأشار إلى أن "5 إصابات من بين الـ17 إصابة كانت نتيجة طلق ناري"، مؤكداً أن "العدد مستمر في الزيادة".