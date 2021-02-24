عشرات الإصابات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "عدد المصابين من القوات الأمنية بلغ 23 منتسباً، مقابل 17 إصابة في صفوف المتظاهرين".

وأشار إلى أن "5 إصابات من بين الـ17 إصابة كانت نتيجة طلق ناري"، مؤكداً أن "العدد مستمر في الزيادة".

