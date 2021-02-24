الشهر المقبل.. اجتماع مرتقب في أوبك لزيادة الإنتاج النفطي

وقالت الشركة، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "حصة العراق في زيادة الإنتاج في اوبك ستكون 60 ألف برميل يوميا"، مشيرة إلى "تجميد عملية بيع النفط بالدفع المسبق في الوقت الحالي".

وأشارت إلى أنه "للحكومة الاتحادية السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق".



وأكدت سومو "استعدادها لإدارة ملف النفط في الإقليم بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع الإقليم".