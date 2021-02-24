انت الان تتابع خبر معركة 'القرين' في حرب الخليج الثانية.. أبرز ما حدث هذا اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1938 - شركة دوبون تنتج أول فرشاة أسنان من النايلون.
1980 - وصول أول سفير مصري في إسرائيل سعد مرتضى إلى تل أبيب
1991 - وقوع معركة القرين بين مقاومين كويتيين والجيش العراقي وذلك أثناء حرب الخليج الثانية
1949 - توقيع "اتفاقية رودوس" للهدنة بين العرب وإسرائيل في جزيرة رودوس.
1966 - الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما من الحكم
1980 - وصول أول سفير مصري في إسرائيل سعد مرتضى إلى تل أبيب
1991 - وقوع معركة القرين بين مقاومين كويتيين والجيش العراقي وذلك أثناء حرب الخليج الثانية
2008 - البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيسًا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو.
2014 - استقالة حكومة حازم الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب بتكوين حكومة جديدة في مصر.