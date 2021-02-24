انت الان تتابع خبر معركة 'القرين' في حرب الخليج الثانية.. أبرز ما حدث هذا اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012