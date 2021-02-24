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معركة 'القرين' في حرب الخليج الثانية.. أبرز ما حدث هذا اليوم (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - 1938 - شركة دوبون تنتج أول فرشاة أسنان من النايلون.

1949 - توقيع "اتفاقية رودوس" للهدنة بين العرب وإسرائيل في جزيرة رودوس.

1966 - الجيش الغيني يخلع الرئيس كوامي نكروما من الحكم

1980 - وصول أول سفير مصري في إسرائيل سعد مرتضى إلى تل أبيب


1991 - وقوع معركة القرين بين مقاومين كويتيين والجيش العراقي وذلك أثناء حرب الخليج الثانية

2008 - البرلمان الكوبي ينتخب راؤول كاسترو رئيسًا لكوبا وذلك بعد استقالة أخيه فيدل كاسترو.

2014 - استقالة حكومة حازم الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب بتكوين حكومة جديدة في مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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