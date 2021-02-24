انت الان تتابع خبر بالفيديو: المفوضية تنشر فرقاً جوالة بمخيمات النازحين لتحديث بياناتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكثر من اربعة وثمانين مركزا للتسجيل خصصته المفوضية العليا للانتخابات، لاصدار البطاقة البايومترية للمواطنين بجانب الكرخ من بغداد لغرض الادلاء باصواتهم يوم الاقتراع. الا ان هذه المراكز لم تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتحديث بياناتهم. هذا الامر قد يؤدي بحسب معنيين لخلخلة العملية الانتخابية المقبلة وفسح المجال امام بعض الاحزاب التي تسعى بطريقة او باخرى لشراء الاصوات او التلاعب بها.وفي خضم الحديث عن عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات السابقة، كشفت جهات مختصة ان البطاقة البايومترية تعد احد الطرق للحد من هذه العمليات، خاصة بما يتعلق بملف النازحين الذين يشكلون عقبة كبرى تعول عليها اغلب الاحزاب التي تشترك بصنع القرار.

وخصصت مفوضية الانتخابات فرقا جوالة في بغداد ومحافظات اخرى اضافة لمخيمات النازحين ليتسنى لكافة شرائح المجتمع تحديث بطاقاتهم البايومترية.