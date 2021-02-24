العراق ينضم إلى مبادرة 'الدولة البطلة'

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، انضمام العراق إلى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة.

وقالت جابرو خلال كلمة لها في المؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة في المنطقة العربية، إن "العراق قرر الانضمام إلى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة الذي يسعى الى دعم حقوق وكرامة ورفاهية المهاجرين والعائدين".



واكدت دعم "الوزارة بشكل مباشر لهدف الميثاق العالمي للهجرة من اجل تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس الى مغادرة بلادها الاصلية"، لافتاً إلى انه "سيتم البدء قريباً بتجربة نظام احالة جديدة لدعم اعادة دمج المهاجرين العراقيين بدعم قائم على الاحتياجات الخاصة بكل عائد".

