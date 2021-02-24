الاستخبارات تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أثنين من الارهابيين في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365، إنه "استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثالث من القاء القبض على أثنين من الارهابيين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة و قرية الفياض بالكرمة الانبار".



وأشار البيان إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

