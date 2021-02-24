بشرى من الصحة: خبرة كوادرنا قادرة على مواجهة الوباء حتى وان طور نفسه

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح لـ الخليج 365، إنه "اليوم تمر الذكرى السنوية الاولى لتسجيل اول إصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق والتي كانت في محافظة النجف الاشرف، ليدخل العراق بعدها موجة إصابات تركت أثرها القاسي على المؤسسات الصحية العراقية".



وأشارت إلى أن "العراق دخل الآن مرحلة جديدة من تفشي الوباء المتحور"، موضحة أن "الاختلاف يكمن بأن المؤسسات الصحية والكوادر الطبية أصبحت لديها الخبرة الكافية لمواجهة هذا الوباء حتى وان طور نفسه من خلال انشاء مستشفيات ميدانية خاصة بهذه الجائحة وزيادة عدد الاسرة والمختبرات والفحوصات المختبرية ومعامل الاكسجين واجهزة التنفس الاصطناعي وتحديث البروتوكولات العلاجية وغيرها من الامور".

