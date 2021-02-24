انت الان تتابع خبر على ملعب دهوك... اربيل يتعادل مع امانة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-24 | 13:35
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شهد ملعب دهوك ،اليوم الاربعاء، اقامة مباراة جمعت فريقي نادي اربيل وضيفه امانة بغداد ، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثاني لدوري الكرة العراقي الممتاز.
وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 20 بالمركز الرابع عشر، فيما رفع فريق نادي امانة بغداد رصيده للنقطة 25 بالمركز التاسع.
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