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انت الان تتابع خبر بالوثيقة : جمع تواقيع نيابية لحل البرلمان تمهيدا لاجراء الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب علي البديري، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لتقديم طلب بحل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات.
البديري قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "اعضاء البرلمان من مختلف الكتل جمعوا تواقيع لتقديم مسودة قرار لحل مجلس النواب بغية اجراء الانتخابات المبكرة استجابة لمطلب الجماهير والمرجعية".
هذا وتنشر الخليج 365 الوثيقة الخاصة بالطلب والذي يدعو رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على الموازنة.