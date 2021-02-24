بالوثيقة : جمع تواقيع نيابية لحل البرلمان تمهيدا لاجراء الانتخابات

البديري قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "اعضاء البرلمان من مختلف الكتل جمعوا تواقيع لتقديم مسودة قرار لحل مجلس النواب بغية اجراء الانتخابات المبكرة استجابة لمطلب الجماهير والمرجعية".

هذا وتنشر الخليج 365 الوثيقة الخاصة بالطلب والذي يدعو رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على الموازنة.