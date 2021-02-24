الشرطة الايرانية تعلن احباط هجوم انتحاري على مشارف طهران

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الايرانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض مؤخراً على "إرهابي" انتحاري قبل دخوله العاصمة طهران.

قائد الشرطة العميد حسين رحيمي اكد، ان "شخصا كان يخطط للقيام بعمل تخريبي خلال الأيام القليلة الماضية في مكان تحصيل الرسوم عند مشارف العاصمة طهران"، مبينا ان "الشرطة القت القبض عليه قبل تنفيذ مخططه".



واضاف أن "الشخص المعتقل كان يحمل سلاحاً وحزاماً ناسفاً ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى"، مشيرا الى ان "عملية القبض جاءت بعد اشتباك رجال الشرطة معه في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة"،بحسب تعبيره.