القبض على مطلقي نار خلال 'عراضة عشائرية' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهمين اثنين بقضية العراضة العشائرية وضبط أسلحة بحوزتهما.

وذكر بيان للقيادة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مركز شرطة الحرية التابعة الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين أقدما على اطلاق النار بعراضة عشائرية"، مشيرا الى ان "المفارز طوقت مكان الحادث فور سماع صوت إطلاق النار وقامت بتفتيش السيارات".



واضاف انه "تم ضبط أربع بنادق كلاشنكوف واقتياد المتهمين الى مركز الشرطة لإجراء التحقيق بالحادث ورفع أوراقهما الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

