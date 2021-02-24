الرشيد يعلن ضوابط منح قروض ذوي المهن الطبية

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القرض يوثق بموجب عقد بين المصرف المقرض والمقترض" ، مبينا "أن "التعليمات حددت الضمانة حسب المبلغ الممنوح ، وتضمنت "توثيق المبلغ الذي يتراوح ما بين (15-25) بكفالة موظف مثبت على الملاك الدائم" .واضاف المصرف، ان "مبلغ القرض الذي يتراوح ما بين (26-40) مليون دينار سيتم بكفالة موظفين عدد (٢) ، مشيرا الى ان "القرض بقيمة (41-100) مليون دينار يتم بكفالة كفيل بالإضافة الى ضمانة عقارية ترهن لصالح المصرف".

وكان المصرف أعلن وفي وقت سابق منح قروض تصل الى (100) مليون دينار لذوي المهن الطبية من الموظفين ويكون التقديم من خلال مراجعة فروع المصرف.