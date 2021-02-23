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صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

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انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 883 موزعة كالآتي:

ابو دشير ---------------30
ابو غريب ---------------38
الاسكان--------------—-12
الاعلام ------------------22
البياع-------------------37
التاجي-----------------16

التراث ------------------6
الحارثية -----------------7
الحرية------------------22
الخطيب ----------------9
الدورة-------------------49
الدولعي------------------8
الرحمانية-----------------8
السيدية-------------------23
الشالجية ------------------15
الشرطة الخامسة-------------8
الشرطة الرابعة--------------9
الشعلة------------------27
الصالحية------------------9
الطارمية------------------2
العامرية -----------------22
العطيفية-----------------11
العلاوي------------------9
الغزالية-----------------27
القادسية -----------------15
الكاظمية ----------------44
اللطيفية------------------12
المحمودية---------------45
المعالف------------------7
المكاسب —————————6
المنصور-----------------34
المواصلات---------------9
الوشاش-----------------21
اليرموك -----------------38
اليوسفية------------------13
جكوك-------------------10
حي الجامعة--------------32
حي الجهاد---------------46
حي الخضراء--------------18
حي العامل---------------30
حي العدل ----------------27
حي الفرات----------------8
سبع البور -----------------6
سويب--------------------4
شارع حيفا----------------8
كرادة مريم-----------------6
ناحية الرشيد----------------10
سكنة جانب الرصافة---------7
محافظة واسط--------------1

الشفاء: 510.. الوفيات: 2

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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