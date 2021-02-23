انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن العلاقات مع السعودية: بايدن لن يصمت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "لن يلتزم الصمت" في ما يخص اعتراضات الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية "على عكس" سلفه، دونالد ترامب.

