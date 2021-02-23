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استهداف الخضراء واللقاح الصيني.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد استهداف المنطقة الخضراء، الكاظمي يعد الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة.. ويرفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
= تتسارع الخطى لتأسيس تحالفات عابرة للطوائف، احزابها تبرر حمل السلاح وتتظاهر بالمدنية.

= تجدد التظاهرات في ذي قار.. إصابة العشرات من المحتجين وقوات الأمن في الناصرية،، ومطالبات باقالة المحافظ.

= اللقاح الصيني يدخل بغداد الاثنين المقبل.. والصحة تهدد بإجراءات أشد في حال استمرار ارتفاع الاصابات.


يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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