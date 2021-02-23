انت الان تتابع خبر استهداف الخضراء واللقاح الصيني.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد استهداف المنطقة الخضراء، الكاظمي يعد الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة.. ويرفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
= تتسارع الخطى لتأسيس تحالفات عابرة للطوائف، احزابها تبرر حمل السلاح وتتظاهر بالمدنية.
= اللقاح الصيني يدخل بغداد الاثنين المقبل.. والصحة تهدد بإجراءات أشد في حال استمرار ارتفاع الاصابات.
يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.
= تجدد التظاهرات في ذي قار.. إصابة العشرات من المحتجين وقوات الأمن في الناصرية،، ومطالبات باقالة المحافظ.
= اللقاح الصيني يدخل بغداد الاثنين المقبل.. والصحة تهدد بإجراءات أشد في حال استمرار ارتفاع الاصابات.
يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها.