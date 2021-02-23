القانونية النيابية تكشف عن توجه لتعديل بعض الدوائر الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لتعديل بعض الدوائر الانتخابية وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إنه "وصلتنا مقترحات للتعديل المرتقب لقانون الانتخابات من عدد من الكتل النيابية وفيها تواقيع، ويجب دراستها مع بداية الفصل التشريعي المقبل وعرضها على جدول الأعمال".

وأضاف، أن "أفكار المقترحات تصب بشكل أساسي في قضيتين، الأولى تعديل يتعلق بالدوائر الانتخابية وثانيهما بالبايومترية".

وتابع العقابي "نحن مع تعديل بعض الدوائر ومع حصر التصويت بالبطاقة الذكية البايومترية لكي نصل إلى تقليل التزوير الذي من الممكن أن يحصل"، مشدداً بالقول "كون التعديل واسعا أو ضيقا، فذلك تحكمه ظروف موضوعية، حين العرض على المناقشة داخل مجلس النواب".